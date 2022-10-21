الهند تختبر بنجاح صاروخاً بالستياً قادراً على حمل رأس نووي

نيودلهي-سانا

أعلنت الهند اليوم نجاح ثالث اختبار على صاروخ “اجني برايم” الباليستي القادر على حمل رأس نووي.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إنديا عن مسؤولين في وزارة الدفاع الهندية قولهم: إن الصاروخ “اجني برايم” الباليستي القادر على حمل رأس نووي، والذي يصل مداه ما بين 1000 و 2000 كيلو متر، ويعمل بالوقود الصلب اجتاز أقصى مدى، وتم تحقيق جميع أهداف الاختبار بنجاح.

وأوضحت الوزارة أن عملية الاختبار جرت قبالة سواحل أوديشا.

ويعتبر صاروخ “اجني برايم” الأصغر والأخف وزناً بين الصواريخ الباليستية من طراز “اجني”، حيث تسعى الهند من خلال هذه التجارب لتعزيز قوتها وقدراتها على الردع الإستراتيجي.

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