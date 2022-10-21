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إصابة عدد من الفلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم في بلدة حوارة

2022-10-21

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال المتمركزة على أحد مداخل البلدة اعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

وأصيب ثمانية فلسطينيين في وقت سابق اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في بيت فوريك، خلال مظاهرة منددة بالحصار المفروض على مدينة نابلس منذ 11 يوماً.

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