خدمات جديدة يقدمها مركز خدمة المواطن في حي الوعر بمدينة حمص

حمص-سانا

أضاف مجلس مدينة حمص خدمات جديدة إلى القائمة التي يقدمها مركز خدمة المواطن في حي الوعر.

وبين مدير المعلوماتية في المجلس المهندس رسمي السباعي أنه تم تفعيل عدة خدمات إلكترونية جديدة ضمن المركز، تشمل بيان شرح مخالفات وبراءة ذمة مالية وصورة عن كل من عقد إيجار موثق ومخطط تنظيمي لرخصة سابقة ورخصة بناء.

ولفت السباعي إلى أن الخدمات الجديدة متوفرة في باقي مراكز خدمة المواطن، المنتشرة ضمن أحياء المدينة في الأرمن وعكرمة والعدوية والحمرا وصالة الجمهور.

وكان مجلس مدينة حمص أطلق بداية الشهر الحالي بالتعاون مع الشركة العامة للكهرباء خدمات جديدة في جميع مراكز خدمة المواطن بالمدينة، لتلبية طلبات المشتركين دون الرجوع إلى مقر الشركة.

رشا المحرز

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