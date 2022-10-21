من عمليات حصاد موسم الذرة الصفراء بريف حلب الشرقي

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
السفير حداد: انتهاك أمن الحدود أحد أخطر أوجه الحرب الإرهابية على سورية
2022-10-21
النقل تبحث مع وفد من جمهورية القرم الروسية علاقات التعاون
2022-10-20
أعضاء من السيمفوني السوري يحيون أمسية موسيقية بأوبرا الجزائر خلال المهرجان الدولي للموسيقا
2022-10-20
الهيئتان التنسيقيتان الوزاريتان السورية الروسية: ممارسات الدول الغربية وعقوباتها الاقتصادية تعيق عودة المهجرين وتتسبب بمعاناة السوريين
2022-10-20
اتفاقية بين جامعة حلب والمعهد العالي لعلوم بيولوجيا البحار الجنوبية التابع للأكاديمية الروسية
2022-10-20
مباحثات بين الجهاز المركزي للرقابة المالية وغرفة الحسابات في الاتحاد الروسي
2022-10-20
وفد إعلامي روسي يزور مكتب قناة روسيا اليوم بدمشق ويناقش إمكانية تدريب الصحفيين السوريين
2022-10-20
محليات
خدمات جديدة يقدمها مركز خدمة المواطن في حي الوعر بمدينة حمص
2022-10-21
العثور على مقبرة جماعية تضم رفات شهداء أعدمهم إرهابيو (داعش) في تدمر
2022-10-21
أغزرها في الشيخ بدر بطرطوس 169 مم.. أمطار في عدد من المحافظات
2022-10-21
فرصة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الشمالية والساحلية
2022-10-21
أمثال شعبية تجسد أهمية وفوائد زيت الزيتون في درعا
2022-10-21
ضبط كمية أدوية أجنبية مهربة في ريف دمشق
2022-10-20
الزراعة تناقش إمكانية إدخال نبات (البونيكام) كمحصول علفي للثروة الحيوانية
2022-10-20
رياضة
ذهبية لسورية في بطولة تايلند الدولية للسباحة
2022-10-21
ساكاري وأزارينكا إلى ربع نهائي بطولة غوادالاخارا
2022-10-21
فولهام يفوز على أستون فيلا بثلاثية في الدوري الانكليزي
2022-10-21
فوز منتخب سورية لكرة القدم للشابات على نظيره اللبناني ببطولة غرب آسيا
2022-10-21
برشلونة يفوز على فياريال بثلاثية في الدوري الإسباني
2022-10-20
أرسنال يفوز على بي إس في آيندهوفن في الدوري الأوروبي
2022-10-20
ألميريا يتغلب على جيرونا بثلاثية في الدوري الإسباني
2022-10-20
اقتصاد
ميشوستين: التجارة بين دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تبلغ أعلى مستوياتها
2022-10-21
تراجع أسعار النفط
2022-10-21
مسؤول ألماني: إذا رفضنا الغاز الروسي سنضطر إلى شرائه من دول أخرى
2022-10-21
تواصل حصاد محصول الذرة الصفراء في ريف حلب الشرقي
2022-10-21
دعم 200 مربي نحل في السويداء
2022-10-21
معرض الحرف التقليدية السورية.. موروث ثقافي بلمسات أنثوية
2022-10-21
استقرار أسعار النفط
2022-10-20
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الشريط الإخباري
العثور على مقبرة جماعية تضم رفات شهداء أعدمهم إرهابيو (داعش) في تدمر
السفير حداد: انتهاك أمن الحدود أحد أخطر أوجه الحرب الإرهابية على سورية
فرصة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الشمالية والساحلية
السبت القادم.. انطلاق منافسات الموسم الجديد من الأولمبياد العلمي السوري
التعليم العالي تصدر نتائج مفاضلة الجامعات الخاصة للاختصاصات الطبية
الرئيس الأسد لوفد روسي: ظروف الحرب المشتركة على الإرهاب ستساعد على الاندماج بين الشعبين من الناحيتين الثقافية والاجتماعية
الرئيس الأسد يصدر خمسة قوانين بزيادة التعويض القضائي الشهري وتعديل بعض الرسوم المتعلقة بعمل وزارة العدل
من عمليات حصاد موسم الذرة الصفراء بريف حلب الشرقي
2022-10-21
تصوير: ساجد ترمانيني
عمليات حصاد موسم الذرة الصفراء
2022-10-21
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