القوات الروسية تحبط محاولات هجوم أوكرانية على محاور عدة

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها صدت كل الهجمات التي حاولت القوات الأوكرانية تنفيذها على محاور عدة في دونباس وزابوروجيه وخيرسون.

وقال المتحدث باسم الوزارة الفريق ايغور كوناشينكوف في بيانه اليوم: تم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إحباط محاولة أوكرانية جديدة لعبور نهر جيريبيتس على محور كراسني ليمان على حدود دونيتسك ولوغانسك.

وأوضح كوناشينكوف أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت أكثر من 120 جندياً و6 عربات مدرعة و13 مركبة، مشيراً إلى أن ضربة جوية روسية بأسلحة عالية الدقة دمرت مستودعاً في مقاطعة خيرسون، يحتوي على معدات عسكرية أوكرانية أجنبية الصنع.

ولفت كوناشينكوف إلى أن القوات الروسية صدت على محور زابوروجيه جميع الهجمات، وقضت على أكثر من 40 جندياً أوكرانيا، ودمرت دبابتين وثلاث عربات قتال مدرعة وخمس مركبات رباعية الدفع.

وقال كوناشينكوف :إن القوات الروسية أصابت ثلاثة مراكز قيادة و69 وحدة مدفعية، واستهدفت مواقع إطلاق نار وقوات ومعدات عسكرية في 167 منطقة، ودمرت مستودعين للذخيرة وأسلحة الصواريخ والمدفعية ومستودعاً للوقود في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون وجمهورية دونيتسك.

وأكد كوناشينكوف أن القوات الروسية أسقطت 6 طائرات دون طيار أوكرانية، واعترضت 33 قذيفة من راجمات الصواريخ الأمريكية “هيمارس”، وصاروخين مضادين للرادار من طراز “هارم”.

وأوضح كوناشينكوف أن حصيلة ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 324 طائرة و162 مروحية و2302 مسيرة و383 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و5939 دبابة ومدرعة أخرى، و874 راجمة صواريخ و3513 قطعة من مدفعية الميدان ومدافع الهاون، و6685 مركبة عسكرية خاصة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc