هزة أرضية بقوة 5.1 درجات تضرب محافظة فوكوشيما اليابانية

طوكيو-سانا

ضربت هزة أرضية بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر محافظة فوكوشيما الواقعة شمال شرقي اليابان، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قولها: إن مركز الهزة كان على عمق 30 كيلومتراً، مشيرة إلى أنه ليس هناك تهديدات من حدوث موجات مد عاتية تسونامي.

وتقع اليابان في حلقة النار الواقعة في المحيط الهادئ، وهي منطقة ينشط فيها عدد كبير من الزلازل والبراكين، التي تمتد عبر جنوب شرق آسيا، وعبر حوض المحيط الهادئ.

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