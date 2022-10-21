انتهاء تدريبات منظمة معاهدة الأمن الجماعي (روبيج 2022)

دوشانبي-سانا

اختتمت اليوم تدريبات (روبيج 2022) لقوات الانتشار السريع للدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي بمنطقة آسيا الوسطى في طاجيكستان.

وأفاد المركز الصحفي المشترك لتدريبات المنظمة في بيان بأن الإجراءات العملية للتدريبات جرت في ساحة تدريب (خربمايدون) بالقرب من الحدود مع أفغانستان، وكان موضوعها إعداد وتنفيذ عمليات قتالية لتدمير الجماعات المسلحة غير الشرعية في أراضي إحدى دول المنظمة.

وحسب البيان شاركت الوحدات العسكرية التابعة لدول منطقة آسيا الوسطى، والمجموعات العملياتية لهيئة الأركان المشتركة وأمانة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي يبلغ مجموعها نحو ألف جندي وأكثر من 300 وحدة من المعدات العسكرية والخاصة، بالإجراءات العملية قرب الحدود الأفغانية.

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