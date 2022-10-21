أغزرها في الشيخ بدر بطرطوس 169 مم.. أمطار في عدد من المحافظات

دمشق-سانا

شهد عدد من المحافظات السورية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفرقة الغزارة، سجل أعلاها 169 مم في الشيخ بدر بمحافظة طرطوس.

وفي تصريح لمراسلة سانا بين المتنبئ الجوي محمود إسماعيل أن تأثر البلاد بمقدمة منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية رطبة ومعتدلة الحرارة أدى إلى هطول أمطار متفرقة، تركزت على المناطق الساحلية والشمالية الغربية والوسطى، حيث سجلت كميات الهطل التالية:

في محافظة طرطوس.. وصلت في الشيخ بدر إلى 169 مم، والسوده إلى 120مم، وبرمانة المشايخ إلى 114 مم، وحصن سليمان إلى 87 مم، والدريكيش إلى 85 مم.

وفي محافظة اللاذقية.. في صلنفة 57 مم والبهلولية 47 مم، وبشلاما 45 مم والقطيلبية 32 مم.

وفي حماة.. وصلت كميات الهطل في وادي العيون إلى 70 مم وعين حلاقيم إلى 47 مم، والرصافة إلى 40 مم ومصياف إلى 25 مم.

وفي محافظة إدلب.. سجلت في جسر الشغور 10 مم وأرمناز6 مم وإدلب المحافظة 4 مم.

وأشار إسماعيل إلى أن الأمطار في السويداء ودرعا لم تتجاوز 1 مم، ومن المتوقع أن تستمر فعالية هذا المنخفض خلال اليوم فيما تخف الفعالية يوم غد.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc