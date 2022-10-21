الهند تفرض غرامة 162 مليون دولار على شركة غوغل بسبب الهيمنة على السوق

دلهي-سانا

فرضت هيئة مكافحة الاحتكار في الهند غرامة قدرها 162 مليون دولار على شركة غوغل الأمريكية لأنها قللت من قدرة الشركات المصنعة للأجهزة على تطوير وبيع الأجهزة التي تعمل على إصدارات بديلة من أندرويد.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن لجنة المنافسة الهندية قولها في بيان: إن “شركة غوغل عززت من مكانتها في السوق من خلال جعل تثبيت تطبيقاتها الخاصة إلزامياً على الهواتف الذكية الجديدة وذلك من بين خطوات أخرى اعتبرتها الجهة التنظيمية مناهضة للمنافسة ما قلل من قدرة الشركات المصنعة للأجهزة وحافزها على تطوير وبيع أجهزة تعمل على إصدارات بديلة لأندرويد”.

ووجهت لجنة المنافسة الهندية شركة غوغل بتغيير العديد من ممارساتها الحالية على أندرويد بما في ذلك السماح لمستخدمي الهواتف الذكية بإلغاء تثبيت التطبيقات بالإضافة إلى السماح لهم بتحديد محرك بحث من اختيارهم.

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