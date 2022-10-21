الخارجية الروسية: قوات نظام كييف تزرع الألغام على الطرق بين المناطق السكنية

نيويورك-سانا

أكد نائب رئيس الوفد الروسي لدى الأمم المتحدة قسطنطين فورونتسوف أن قوات نظام كييف تزرع الألغام على الطرق بين المباني السكنية والعامة في المناطق التي لا تزال تسيطر عليها.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن فورونتسوف قوله خلال اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة أن “القوات الأوكرانية تعمد إلى زرع الألغام على جوانب الطرق بين المناطق السكنية والمسارات الريفية والجسور والسدود والمناطق المحيطة بالمباني السكنية، حيث يوجد أطفال ومؤسسات تعليمية وطبية” مشيراً إلى أن المدنيين يعانون من أوضاع صعبة، حيث يقوم نظام كييف وفقاً لسيناريو مسبق باتهام الجيش الروسي بضربات عشوائية مفترضة وقتل السكان المدنيين.

وشدد فورونتسوف على أن تصرفات كييف هذه هي انتهاك مباشر للقانون الإنساني الدولي وخاصة اتفاقية الأسلحة اللاإنسانية، وكذلك اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد.

وقامت أوكرانيا بالتصديق عام 2005 على اتفاقية أوتاوا التي تحظر استخدام وتخزين وإنتاج الألغام المضادة للأفراد، ورغم ذلك تقوم عبر استخدام هذه الألغام بشكل مكثف بانتهاك التزاماتها الدولية.

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