روسيا تختبر سفينة أبحاث بحرية جديدة

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية بدء الاختبارات على سفينة جديدة للأبحاث البحرية طورت لمصلحة البحرية الروسية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الخدمة الصحفية للوزارة قولها في بيان اليوم: “بدأت مؤخراً مرحلة الاختبارات البحرية على سفينة أناتولي كنيازيف الروسية للأبحاث البحرية المطورة” مشيرة إلى أنه خلال الاختبارات التي ستجري في الميادين البحرية التابعة لأسطول بحر البلطيق الروسي سيقوم الخبراء بالتحقق من القدرات الحركية للسفينة وسرعتها وقدرتها على المناورة في المياه وسيشغلون جميع أنظمة الطاقة ومعدات الملاحة ومعدات الاتصالات الموجودة فيها.

ولفتت الخدمة إلى أنه بعد انتهاء جميع الاختبارات المطلوبة سيتم تسليم السفينة لأسطول بحر البلطيق في الجيش الروسي موضحة أن السفن التي تطورها روسيا ستسهم في ضمان سلامة الملاحة البحرية وستساعد على إرشاد السفن والغواصات وستقدم الخدمات لصيانة وإصلاح السفن والغواصات فضلاً عن أنها مجهزة بأحدث التقنيات لعمليات الأبحاث البحرية.

وذكرت الخدمة الصحفية للوزارة أن طول كل سفينة من هذه السفن يبلغ أكثر من 36 متراً وعرضها نحو 8 أمتار ولديها القدرة على نقل البضائع والأفراد لمسافات تصل إلى 1000 ميل والعمل في مهمات تصل مدتها إلى 10 أيام بعد تزويدها بالمؤن والوقود.

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