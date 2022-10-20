هزة أرضية بقوة 4.5 درجات تضرب جنوب تركيا

أنقرة-سانا

ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 4.5 درجات على مقياس ريختر منطقة بازارجيك في مدينة قهرمان مرعش جنوب تركيا اليوم دون ورود تقارير حول سقوط ضحايا أو وقوع أضرار.

ونقلت وكالة الأناضول الناطقة باسم النظام التركي عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد قولها في بيان: إن “الهزة كانت على عمق 8 كيلومترات تحت سطح الأرض”.

بدوره أكد وزير الداخلية سليمان صويلو في بيان أن الهزة لم تتسبب في أي خسائر مادية أو بشرية.

وفي الثامن عشر من تشرين الأول الجاري ضربت هزتان أرضيتان متتاليتان بلغت شدتهما 4.1 و4 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل محافظة أزمير المطلة على بحر إيجة غرب تركيا دون الإعلان عن أضرار أو إصابات.

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