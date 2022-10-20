السبت القادم.. انطلاق معرض الصناعات التجميلية ومستلزماتها

دمشق-سانا

بمشاركة 74 شركة محلية متخصصة بالصناعات التجميلية ومستلزماتها، ومستحضرات التجميل، تنطلق يوم السبت القادم فعاليات الدورة الثانية من معرض عالم الجمال 2022 على أرض مدينة المعارض بدمشق.

وأوضح أحمد الماضي مدير عام مؤسسة أرمادا المنظمة للمعرض في تصريح لسانا اليوم أن المعرض يشكل منصة لأهم الشركات العاملة في سورية بمجال صناعات مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والجسم والشعر، إضافة إلى مستلزمات الإنتاج لهذا القطاع الغني والحيوي، مبيناً أن المعرض فرصة لتبادل الخبرات والخدمات بين الشركات المشاركة وإقامة شراكات فيما بينها من جانب وبينها وبين الزوار من رجال الأعمال وممثلي الشركات من داخل سورية وخارجها من جانب آخر.

وأشار الماضي إلى أن المعرض بدورته الثانية شهد ازدياداً بعدد الشركات المشاركة بنسبة تتجاوز العشرين بالمئة نظراً للنجاح والإقبال الذي حققه في دورته الأولى مبيناً أن الفرصة لا تزال مهيأة للشركات الراغبة بالاشتراك في المعرض لعرض منتجاتها وخدماتها والاستفادة مما يتيحه المعرض من فرص لتطوير وتوسيع أعمالها مع التأكيد على أن مؤسسة أرمادا لا تدخر جهداً في سبيل تحقيق الهدف والغاية من إقامة المعرض.

ويستمر المعرض لغاية الخامس والعشرين من تشرين الأول الجاري ويفتح أبوابه يومياً من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة العاشرة ليلاً والمواصلات مؤمنة ومجانية من تحت جسر الرئيس بدمشق.

هيلانه الهندي