حفل موسيقي روسي بقصر العظم بدمشق

دمشق-سانا

في إطار التبادل الثقافي السوري الروسي المشترك، نظمت وزارتا الثقافة السورية والروسية والمركز الثقافي الروسي حفلاً موسيقياً روسياً على مسرح قصر العظم بدمشق القديمة.

وحمل الحفل نمطين موسيقيين، هما “الجاز والروك اند روك” حيث تضمن نمط الجاز فرقة مسالا كواتر التي قدمت عددا من أغانيها، بينما تضمن نمط الروك اند روك فرقة ديزرت والتي قدمت بدورها أغاني روك عالمية بتوزيع جديد كأغنية “بينك فلويد” وأغنية “غاري مور”.

مدرس آلة الغيتار في المركز الثقافي الروسي باسل نفاخ أوضح في تصريح لمراسل سانا أن الحفل يهدف بمضمونه إلى تعريف المجتمع السوري عموماً بموسيقى الجاز الروسية كجزء من خطة التبادل الثقافي بين البلدين.

وبين نفاخ أن الحفل هو الثاني للفرقة الروسية، حيث أحيت حفلاً سابقاً العام الماضي في المركز الثقافي الروسي بدمشق.

خضر سليمان