الحرارة إلى انخفاض غداً وفرصة لهطل أمطار على مناطق عدة

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي ضعيف مرفق بكتلة هوائية معتدلة يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساءً اليوم أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام والفرصة مهيأة لهطل زخات متفرقة من المطر وخاصة في المناطق الشمالية الغربية والساحلية والجزيرة وأجزاء من المنطقة الوسطى تكون مصحوبة بالرعد أحياناً، والرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط بعد الظهر، مثيرة للغبار في المناطق الشرقية والبادية والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

منطقة دمشق 26 / 14 المنطقة الجنوبية 25 / 14 المرتفعات الجبلية 19 / 10 المنطقة الوسطى 26 / 14 المنطقة الساحلية 25 / 18 المنطقة الشمالية 25 / 15 منطقة الجزيرة 29 / 16 المنطقة الشرقية 29 / 16 منطقة البادية 26 / 14

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