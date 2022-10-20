ضبط كمية أدوية أجنبية مهربة في ريف دمشق

دمشق-سانا

ضبط فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق كمية كبيرة من الأدوية الأجنبية المهربة، وألقى القبض على المهربين.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه وبعد ورود معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق حول قيام شخص بتهريب كميات كبيرة من الأدوية وترويجها في مدينة دمشق، تم إلقاء القبض عليه على أوتستراد (دمشق ـ حمص) وضبط كمية ثلاثة آلاف وثمانمئة أنبولة “إبرة”، مصدرها بلد أجنبي.

وأوضحت الوزارة أنه تم إحضار المقبوض عليه مع الكمية المضبوطة إلى مركز الفرع، حيث اعترف بأنه يقوم بتهريب الأدوية الأجنبية وترويجها عن طريق شخصين آخرين، تم إلقاء القبض عليهما في محلتي باب مصلى والمزة.

ولفتت الوزارة إلى أن التحقيقات مازالت مستمرة.

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