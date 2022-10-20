النقل تبحث مع وفد من جمهورية القرم الروسية علاقات التعاون وتطويرها

دمشق-سانا

بحث وزير النقل المهندس زهير خزيم مع النائب الأول لرئيس جمهورية القرم الروسية غوردين سيرغي نيكولافيتش والوفد المرافق له علاقات التعاون وأوجه تطويرها، وذلك في مبنى وزارة النقل.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في إطار فعاليات الاجتماع الخامس السوري الروسي المشترك لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين إنشاء شركة مشتركة للملاحة البحرية وخط منتظم للشحن البحري، بالاستفادة من الموقع المميز للبلدين على البحرين الأسود والمتوسط.

وأكد الجانبان على أهمية التعاون المشترك لتجاوز آثار الحرب والتحديات الاقتصادية التي تواجهها سورية، وخاصةً الإجراءات القسرية أحادية الجانب وضرورة التنسيق، لوضع حلول تسهم في تفعيل حركة النقل والتجارة والتبادل الاقتصادي، بما ينعكس على الشعبين الصديقين.

وأبدى الجانبان خلال المباحثات رغبتهما في استكمال اجتماعات الفرق الفنية، للوصول إلى صياغة اتفاق تعاون في مجال النقل البحري وحركة السفن بين موانئ البلدين تخدم المصالح الثنائية، وتؤسس لمزيد من آفاق التعاون المشترك.

مهران معلا

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