SCS-NET
الشريط الإخباري

النقل تبحث مع وفد من جمهورية القرم الروسية علاقات التعاون وتطويرها

2022-10-20

دمشق-سانا

بحث وزير النقل المهندس زهير خزيم مع النائب الأول لرئيس جمهورية القرم الروسية غوردين سيرغي نيكولافيتش والوفد المرافق له علاقات التعاون وأوجه تطويرها، وذلك في مبنى وزارة النقل.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في إطار فعاليات الاجتماع الخامس السوري الروسي المشترك لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين إنشاء شركة مشتركة للملاحة البحرية وخط منتظم للشحن البحري، بالاستفادة من الموقع المميز للبلدين على البحرين الأسود والمتوسط.

وأكد الجانبان على أهمية التعاون المشترك لتجاوز آثار الحرب والتحديات الاقتصادية التي تواجهها سورية، وخاصةً الإجراءات القسرية أحادية الجانب وضرورة التنسيق، لوضع حلول تسهم في تفعيل حركة النقل والتجارة والتبادل الاقتصادي، بما ينعكس على الشعبين الصديقين.

وأبدى الجانبان خلال المباحثات رغبتهما في استكمال اجتماعات الفرق الفنية، للوصول إلى صياغة اتفاق تعاون في مجال النقل البحري وحركة السفن بين موانئ البلدين تخدم المصالح الثنائية، وتؤسس لمزيد من آفاق التعاون المشترك.

مهران معلا

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc

انظر ايضاً

وزارة النقل تضع المدرج الثاني في مطار دمشق الدولي بالخدمة

دمشق-سانا أعلنت وزارة النقل وضع المدرج الثاني في مطار دمشق الدولي بالخدمة بدءاً من اليوم …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved