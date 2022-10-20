زاخاروفا تعلق على استقالة تراس: لم يعرف التاريخ البريطاني مثلها

موسكو-سانا

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: إن بريطانيا لم يسبق لها أن شهدت رئيساً للوزراء مثل ليز تراس، التي استقالت اليوم من منصبها بعد 6 أسابيع فقط من تنصيبها.

ونقل الموقع الإلكتروني لقناة روسيا اليوم عن زخاروفا قولها: “ستبقى في الذاكرة خوذتها، وهي على متن دبابة وحديثها الكارثي عن أن بريطانيا لن تعترف مطلقاً بسيادة روسيا على منطقتي فورونيج وروستوف، وهما مقاطعتان تقعان في جنوب غرب روسيا، وكذلك جنازة الملكة اليزابيث الثانية التي جرت مباشرة بعد استقبالها ليز تراس”.

من جهة ثانية، اعتبرت زاخاروفا أن التصريحات حول شحنات الطائرات المسيرة من إيران إلى روسيا تروجها واشنطن وشركاؤها للضغط على طهران، مؤكدة أن كل ما أثير حول ذلك هو شائعات تم دحضها مراراً وتكراراً.

وأضافت زاخاروفا رداً على قول وزارة الخارجية الأمريكية إن تزويد إيران طائرات دون طيار لموسكو يعد انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 2231: إننا “نتساءل من الذي ينتهك حقاً قرارات مجلس الأمن، إنها الولايات المتحدة التي تحاول بعنف غير منطقي إيجاد طرق لإدانة الآخرين”.

وتعليقاً على تقرير اللجنة المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في أوكرانيا قالت زاخاروفا: إن هذا التقرير “يفتقر إلى الحيادية والتوازن ولا يمت بصلة للحقائق الموجودة على أرض الواقع، وتم إعداده بإملاءات أمريكية”.

وأكدت زاخاروفا أن “الغرب فشل في إضفاء الموضوعية على بنود الوثيقة التي غضت النظر عن جرائمه، وأثبتت عدم مصداقيته وأصبحت الديمقراطية وحقوق الإنسان التي يتغنى بها مجرد أكاذيب مضللة يستخدمها لإضفاء صفة الإنسانية على جرائمه”.

وبخصوص احتجاز مواطنين روس في إيطاليا وألمانيا بطلب من السلطات الأمريكية قالت زاخاروفا: إن هذه الممارسات تمثل “استمرارا للحملة التي تشنها واشنطن على نطاق واسع للقبض على الروس الذين توجد ضدهم ادعاءات مع ضمان إدانتهم لاحقاً بالسجن لفترات طويلة” مشددة على أن هذه الأعمال العدائية لن تبقى دون رد.

وأشارت زاخاروفا إلى أنه في إطار انخراط واشنطن الفعلي في الأحداث الجارية في أوكرانيا كطرف في النزاع “ستظل هناك إجراءات عقابية استعراضية تقوم بها واشنطن في محاولة لإخافة دوائر الأعمال في روسيا والخارج”.

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