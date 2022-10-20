مستوطنون إسرائيليون يعتدون على الفلسطينيين في نابلس ورام الله

القدس المحتلة-سانا

اعتدى مستوطنون إسرائيليون اليوم على فلسطينيين في نابلس ورام الله بالضفة الغربية.

وأفاد مسؤول ملف مقاومة الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس لوكالة وفا بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت بلدة عزموط شرق نابلس وهاجمت المزارعين واعتدت عليهم بالضرب خلال قطافهم ثمار الزيتون.

كما اعتدى مستوطنون على الأراضي الفلسطينية في قرية المغير، شمال شرق رام الله واقتلعوا أكثر من 80 شتلة وشجرة من الزيتون واللوزيات وأحرقوا مركبة وخزان مياه وممتلكات أخرى للمزارعين بحراسة مشددة من قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على الفلسطينيين.

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