البيان الختامي لمؤتمر عودة اللاجئين: الدولة السورية تخلق ظروفاً مواتية لعودة المهجرين الذين غادروا قسراً

دمشق-سانا

أكدت الهيئتان التنسيقيتان الوزاريتان السورية الروسية في بيان مشترك بختام أعمال الاجتماع الخامس لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين أن الدولة السورية تواصل تطوير القطاعات الصناعية والزراعية والاقتصادية، وأن الإجراءات التي اتخذتها لاستعادة الحياة الطبيعية تخلق ظروفاً مواتية لعودة المهجرين الذين غادروا البلاد قسراً.

وأشار البيان إلى الجهود المنسقة للمتخصصين السوريين والروس، والتي أنجزت مجموعة كبيرة من المهام لتفعيل عملية عودة المهجرين واللاجئين السوريين، وتزويدهم بالمساعدات الإنسانية والرعاية الطبية.

وأضاف البيان: إن ممارسات الدول الغربية التي تهدف إلى الضغط الاقتصادي على الدولة السورية، وتنتهك سيادة ووحدة أراضيها تعيق عودة المهجرين واللاجئين، وتتسبب بمعاناة ملايين السوريين.

يتبع…