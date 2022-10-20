تنظيم 15 ضبط مخالفة صحية في أسواق مدينة الحسكة

الحسكة-سانا

نظمت مديرية الشؤون الصحية في مجلس مدينة الحسكة 15 ضبط مخالفة صحية بحق بعض الباعة وأصحاب المحال التجارية في أسواق المدينة خلال الأسبوع الحالي.

مدير مديرية الشؤون الصحية باسل العباوي بين في تصريح لمراسل سانا أن الضبوط التي تم تنظيمها من خلال الجولات الرقابية اليومية على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم الشعبية، شملت مخالفات عدم التقيد بالشروط الصحية للبيع وعدم اقتناء البطاقة الصحية للعاملين وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية ومواد غذائية بشكل مكشوف.

وأشار العباوي إلى أن المديرية مستمرة بتكثيف جولاتها لمنع بيع مواد المثلجات المكشوفة في الشوارع، إضافة إلى النباتات الخضراء في المطاعم ضمن حملة منع انتشار مرض الكوليرا.

وكانت المديرية نظمت خلال الأسبوع الماضي 12 ضبط صحية.

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