أهالي حيي المهاجرين والزهراء بحمص يطالبون بتحسين البنى التحتية والمرافق العامة

حمص-سانا

طالب أهالي حيي المهاجرين والزهراء في مدينة حمص بتحسين البنى التحتية والمرافق والارتقاء بالخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

كما طالب الأهالي خلال لقائهم محافظ حمص المهندس نمير مخلوف اليوم بتحسين جودة رغيف الخبز وإعادة النظر في جدول توزيعه، وتأهيل الشوارع الرئيسية والفرعية وتعبيدها وإنشاء ثانوية في المنطقة.

وأشار الأهالي إلى ضرورة صيانة شبكة الصرف الصحي وتوسيع شبكة الهاتف الأرضي وتزويدها ببوابات الإنترنت، وصيانة المحولات الكهربائية وتبديل الأسلاك التالفة قبيل فصل الشتاء، والاهتمام بالواقع الخدمي في ضاحية الباسل التابعة لحي المهاجرين، وزيادة عدد السرافيس المخدمة للحيين.

كما دعوا إلى تأمين خط كهربائي معفى من التقنين لمشفى الباسل بحي الزهراء، وتوسيع المشفى وزيادة عدد أسرة العناية المشددة فيه وحفر بئر مياه خاصة فيه، والاهتمام بالحدائق كونها المتنفس الوحيد للأهالي وإزالة التعديات عن بعضها، وإعادة تأهيل ساحة الزهراء وتنظيمها للتخفيف من الازدحام المروري فيها.

بدوره أشار المحافظ إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات مع أهالي الأحياء تلبية لمتطلباتهم، وفق الإمكانات المتوافرة، والتنسيق بين مختلف الجهات الخدمية، ووضع برنامج عمل واضح للقضايا والشكاوي المطروحة لمتابعة تنفيذها وتخفيف معاناة المواطنين.

ولفت عدد من مديري المؤسسات الخدمية خلال اللقاء إلى أنه سيتم تخصيص جزء من ميزانية مجلس المدينة لصيانة شبكة الصرف الصحي في ضاحية الباسل، وصيانة الشبكة الكهربائية، وتعبيد عدد من الشوارع الرئيسية في الحيين، وفق الأولويات والخطط الموضوعة.

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