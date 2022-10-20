منتخبنا الأولمبي في المجموعة الثانية في بطولة غرب آسيا لكرة القدم

عمان-سانا

أوقعت قرعة النسخة الثالثة من بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية تحت 23 سنة منتخب سورية الأولمبي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبي السعودية والبحرين والتي ستقام في مدينة جدة السعودية في الثالث من الشهر المقبل.

وضمت المجموعة الأولى كلاً من منتخبات سلطنة عمان وقطر ولبنان، وسيلعب منتخبنا أمام البحرين في الثالث من تشرين الثاني فيما سيلعب مع السعودية في السادس منه علماً أن نظام البطولة ينص على تأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.

المدير الفني لمنتخبنا مارك فوته أوضح ان القرعة مثيرة للاهتمام بعد أن وضعتنا في مواجهة أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب وهو المنتخب السعودي المضيف لافتاً إلى أهمية الفوز في المباراة الأولى أمام البحرين لأنها بوابة العبور إلى الدور نصف النهائي.

وتضم قائمة اللاعبين المدعوين للمنتخب محمد حسوني ومحمد يامن مطلق ووسيم أيوب وإبراهيم جمرك ومثنى عرقاوي وخالد الحجة وحاتم النابلسي ومحمد ريحانية وعمر نعنوع ومحمد نور خميس وايفان سليمان ومحمود الأسود ومصطفى سفراني وعبد الرحمن الحسين ومعن الحسين ومحمود نايف وعلي الرينة وهيثم اللوز وجهاد الغاوي وفواز بوادقجي ومالك جنعير والمقداد أحمد وعامر فياض وأحمد الدالي وزكريا رمضان وعمر محمد.

هناء صقور

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