قوات الاحتلال تعتقل 9 فلسطينيين من مناطق متفرقة في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 9 فلسطينيين من مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة بيت لحم وحي أبو كتيلة وبلدة سعير في الخليل ومنطقة حي القرمي بالبلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة وبلدة العيسوية شرقها، وداهمت منازل الفلسطينيين فيها، ثم اعتقلت ثمانية بينهم شقيقان وطفل، كما اعتقلت شاباً أثناء وجوده في منطقة باب الزاوية وسط الخليل.

وكان أصيب فلسطينيان أمس، واعتقل 22آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

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