SCS-NET
الشريط الإخباري
عــاجــل المقداد: نؤكد مجدداً أن أبواب سورية مفتوحة أمام عودة كل اللاجئين والمهجرين حيث تعمل كل الجهات المعنية وبكل طاقتها لتحقيق ذلك وضمان عودتهم إلى منازلهم التي هجّرهم الإرهاب منها

ممثل مجلس الدوما في الجمعية الاتحادية لروسيا فلاديمير غوتينيف: دعم روسيا لسورية في مكافحة الإرهاب ساعد في استقرار الوضع، والبلدان يقفان معاً في مواجهة الخطط الأمريكية للهيمنة على العالم

2022-10-20

انظر ايضاً

المقداد: نؤكد مجدداً أن أبواب سورية مفتوحة أمام عودة كل اللاجئين والمهجرين حيث تعمل كل الجهات المعنية وبكل طاقتها لتحقيق ذلك وضمان عودتهم إلى منازلهم التي هجّرهم الإرهاب منها

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved