ممثل مجلس الدوما في الجمعية الاتحادية لروسيا فلاديمير غوتينيف: دعم روسيا لسورية في مكافحة الإرهاب ساعد في استقرار الوضع، والبلدان يقفان معاً في مواجهة الخطط الأمريكية للهيمنة على العالم

الخميس / 20 / 10 / 2022
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
وفد إعلامي روسي يزور وكالة سانا ويبحث سبل التعاون في مجال التبادل الإخباري وتدريب الكوادر
2022-10-19
جامعتا دمشق وسانت بطرسبرغ توقعان البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون بين الجانبين
2022-10-19
وفد من جمهورية القرم يزور محافظة طرطوس
2022-10-19
ورشة عمل لمدرسي اللغة الروسية في وزارة التربية
2022-10-19
توقيع اتفاقيتين للتعاون بين معهد كوفالفسكي وجامعة القرم وجامعة تشرين باللاذقية
2022-10-19
مباحثات سورية روسية لتعزيز التعاون في مجال التعليم العالي
2022-10-19
مباحثات زراعية سورية مع جمهورية دونيتسك الشعبية
2022-10-19
محليات
بدء أعمال ترميم وتأهيل سوق (دكاكين حلب) الشعبي في حلب
2022-10-20
بدء تقديم الخدمات الالكترونية السريعة بمركزي خدمة المواطن في صلخد وشهبا
2022-10-20
الحرارة إلى انخفاض والجو بين الصحو والغائم جزئياً
2022-10-20
وفاة عامل وإصابة اثنين بحالات اختناق جراء أعمال تتعلق بالصرف الصحي في ريف درعا
2022-10-19
وفد إعلامي روسي يزور وكالة سانا ويبحث سبل التعاون في مجال التبادل الإخباري وتدريب الكوادر
2022-10-19
مجموعة مسلحة تابعة لميليشيا (قسد) تهاجم مكتبي منظمة الصحة العالمية واليونيسكو في القامشلي
2022-10-19
محروقات ريف دمشق: استكمال توزيع مازوت التدفئة لمدارس المحافظة
2022-10-19
رياضة
مانشستر يونايتد يفوز على توتنهام هوتسبير بثنائية في الدوري الإنكليزي
2022-10-20
تعادل تشيلسي وبرينتفورد في الدوري الإنكليزي
2022-10-19
ريال مدريد يفوز بثلاثية على إلتشي في الدوري الإسباني
2022-10-19
ليفربول يفوز على وست هام يونايتد في الدوري الإنكليزي
2022-10-19
دمشق تستضيف البطولة العربية للشطرنج للفئات العمرية
2022-10-19
لاتسيو يعلن غياب إيموبيلي حتى نهاية العام
2022-10-19
النواعير يفوز على شرطة حماة في أولى مبارياته بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم
2022-10-19
اقتصاد
تفاوت أسعار النفط بفعل تقلبات الطلب ومخاوف الإمدادات
2022-10-20
انطلاق فعاليات منتدى (صنع في روسيا)
2022-10-20
الذهب عند أدنى مستوى في 3 أسابيع
2022-10-20
ارتفاع أسعار النفط
2022-10-19
كميات الأقطان المسلمة لمحالج تشرين والعاصي ومحردة وصلت إلى 2700 طن
2022-10-19
التضخم في منطقة اليورو يبلغ 9.9 بالمئة خلال أيلول الماضي
2022-10-19
البنك الدولي يقدر خسائر الفيضانات في باكستان بـ 40 مليار دولار
2022-10-19
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
عربي دولي
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
بدء أعمال ترميم وتأهيل سوق (دكاكين حلب) الشعبي في حلب
الاحتلال التركي ومرتزقته يمنعون إجراء الصيانة لمحطة مياه علوك
الاجتماع المشترك للهيئتين التنسيقيتين السورية والروسية في قصر المؤتمرات بدمشق
الحرارة إلى انخفاض والجو بين الصحو والغائم جزئياً
وفد إعلامي روسي يزور وكالة سانا ويبحث سبل التعاون في مجال التبادل الإخباري وتدريب الكوادر
الرئيس الأسد يستقبل وفداً قيادياً فلسطينياً واللقاء يتناول نتائج حوارات المصالحة بين الفصائل الفلسطينية في الجزائر
السفير خضور: سورية دولة طرف في معظم الصكوك الدولية المعنية بمنع الجريمة المنظمة
وفد حكومي يزور معرة النعمان ويطلع على إعادة الخدمات الأساسية إليها
توزيع بطاقة جريح الوطن مستمر بمختلف المحافظات
الدكتور الحية: سورية قدمت للشعب الفلسطيني ما لم تقدمه دولة أخرى
عــاجــل
المقداد: نؤكد مجدداً أن أبواب سورية مفتوحة أمام عودة كل اللاجئين والمهجرين حيث تعمل كل الجهات المعنية وبكل طاقتها لتحقيق ذلك وضمان عودتهم إلى منازلهم التي هجّرهم الإرهاب منها
ممثل مجلس الدوما في الجمعية الاتحادية لروسيا فلاديمير غوتينيف: دعم روسيا لسورية في مكافحة الإرهاب ساعد في استقرار الوضع، والبلدان يقفان معاً في مواجهة الخطط الأمريكية للهيمنة على العالم
2022-10-20
2022-10-20
Zeina
سابق
مؤتمر الحداثة والتجديد يختتم فعالياته بالتأكيد على ضرورة حماية التراث والحفاظ عليه
التالي
نائب وزير التربية والتعليم الروسي دينيس غريبوف: سنواصل تطوير التعاون مع سورية في مجال التعليم ومستعدون لمشاركتها جميع خبراتنا في هذا المجال
انظر ايضاً
المقداد: نؤكد مجدداً أن أبواب سورية مفتوحة أمام عودة كل اللاجئين والمهجرين حيث تعمل كل الجهات المعنية وبكل طاقتها لتحقيق ذلك وضمان عودتهم إلى منازلهم التي هجّرهم الإرهاب منها
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved