ممثل مجلس الدوما في الجمعية الاتحادية لروسيا فلاديمير غوتينيف: دعم روسيا لسورية في مكافحة الإرهاب ساعد في استقرار الوضع، والبلدان يقفان معاً في مواجهة الخطط الأمريكية للهيمنة على العالم