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الصحة العالمية تعلن وفاة 44 شخصاً بفيروس إيبولا في أوغندا

2022-10-19

جنيف-سانا

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم أن وباء إيبولا أودى بحياة 44 شخصا في أوغندا منذ انتشاره في أيلول الماضي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن غيبريسوس قوله في تصريح اليوم : إن هناك 60 حالة مؤكدة و20 حالة إصابة محتملة في إيبولا مع وفاة 44 شخصا وشفاء 25 آخرين.

وأضاف غيبريسوس : ما زلنا نشعر بالقلق من احتمال وجود المزيد من سلاسل الانتقال والاتصال بالفيروس أكثر مما نعرفه في المناطق المتضررة.

وكان الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني أعلن في الخامس عشر من الشهر الجاري فرض إغلاق في منطقتين بوسط البلاد تعتبران بؤرة لتفشي فيروس إيبولا ومنع دخولهما ومغادرتهما وحظر التجول فيهما إضافة إلى إغلاق الأماكن العامة.

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