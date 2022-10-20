وفاة عامل وإصابة اثنين بحالات اختناق جراء أعمال تتعلق بالصرف الصحي في ريف درعا

درعا-سانا

توفي عامل وأصيب اثنان بحالة اختناق نتيجة أعمال تسليك أنابيب صرف صحي في بلدة مليحة العطش بريف درعا.

قائد فوج الإطفاء العقيد محمد المحاميد ذكر في تصريح لمراسل سانا اليوم أن زمرة الإنقاذ التابعة لوحدة إطفاء إزرع استجابت لنداء الأهالي وانتشلت المصابين من حفرة يصل عمقها إلى 12 متراً وتم إسعافهم لمشفيي إزرع ودرعا لتقديم الخدمات الإسعافية اللازمة.

وقال رئيس مجلس بلدة مليحة العطش شاكر الحريري: إنه تمت الاستعانة بورشة خاصة متخصصة بتسليك أنابيب الصرف الصحي لصيانة خط محوري خارج البلدة بعمق 12 متراً ومسدود منذ 4 سنوات، وبعد انتهاء العمل فقد أحد العمال الوعي أسفل الصرف الصحي بفعل الغازات المنبعثة، وحاول آخران إخراجه فتعرضا للاختناق.

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