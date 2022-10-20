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ريال مدريد يفوز بثلاثية على إلتشي في الدوري الإسباني

2022-10-19

مدريد-سانا

فاز فريق ريال مدريد على مضيفه إلتشي بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

سجل أهداف فريق ريال مدريد كل من اللاعبين فيديريكو فالفيردي وكريم بنزيما وماركو أسينسيو في الدقائق 11 و75 و89 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع فريق ريال مدريد رصيده الى 28 نقطة في صدارة ترتيب فرق الدوري الإسباني، في حين تجمد رصيد إلتشي عند 3 نقاط متذيلا جدول ترتيب الفرق.

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