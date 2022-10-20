مقتل شخصين في هجوم إرهابي وسط الصومال

مقديشو-سانا

قتل شخصان أحدهما جندي، جراء هجوم إرهابي في منطقة حيران وسط الصومال شمال العاصمة مقديشو.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المسؤول العسكري الصومالي في المنطقة النقيب عبد الرحمن أوسوبو قوله في تصريح اليوم: إن “انتحارياً من حركة الشباب المتطرفة المرتبطة بتنظيم (القاعدة) الإرهابي فجر سيارته عند نقطة تفتيش عسكرية في قاعدة غلاكسي في المنطقة على بعد 370 كيلومتراً إلى الشمال من العاصمة مقديشو، ما أسفر عن مقتل شخصين أحدهما جندي”.

وأشار أوسوبو إلى أن القوات الحكومية تمكنت من احتواء الهجوم قبل أن يصل إلى هدفه الرئيسي.

وكان أربعة أشخاص قتلوا وأصيب آخرون في أيار الفائت جراء هجوم إرهابي انتحاري استهدف نقطة تفتيش قرب مطار العاصمة الصومالية مقديشو.

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