إصابة فلسطينيين اثنين واعتقال 22 خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطينيان واعتقل 22 آخرون اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت النار اتجاه شاب فلسطيني شرق مدينة القدس المحتلة، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، كما اقتحمت بلدة قصرة جنوب نابلس وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة شاب بجروح.

وداهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في نابلس ورام الله والبلدة القديمة وبلدات أبو ديس والرام بالقدس وبني نعيم في الخليل ومخيم الدهيشة في بيت لحم واعتقلت عشرين فلسطينياً.

وأصيب عشرات الفلسطينيين واعتقل ثلاثة عشر خلال اقتحام قوات الاحتلال أمس أنحاء مختلفة بالضفة الغربية.

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