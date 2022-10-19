التضخم في منطقة اليورو يبلغ 9.9 بالمئة خلال أيلول الماضي

بروكسل-سانا

أعلنت وكالة الإحصاء الأوروبية “يوروستات” اليوم أن معدل التضخم في منطقة اليورو سجل 9.9 بالمئة في أيلول الماضي.

وأوضحت يوروستات أن معدل التضخم في منطقة اليورو سجل 9.9 بالمئة في أيلول الماضي، وذلك مقارنة بـ 10 بالمئة في التقديرات الأولية.

وتعتبر قراءة التضخم الحديثة في منطقة اليورو عند أعلى مستوياتها منذ بدء حفظ الأرقام القياسية لليورو في عام 1997.

وجاء ارتفاع التضخم مدفوعا بالانقطاعات المستمرة في امدادات الغاز الطبيعي من روسيا، والاختناقات في الحصول على إمدادات المواد الخام، وقطع غيار السيارات مع انتعاش الاقتصاد العالمي من جائحة “كوفيد 19”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc