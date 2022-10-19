كميات الأقطان المسلمة لمحالج تشرين والعاصي ومحردة وصلت إلى 2700 طن

حلب-سانا

تواصل المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان استلام محصول القطن من الفلاحين، حيث بلغت كميات الأقطان المسلمة لمحالج تشرين بحلب والعاصي ومحردة بمحافظة حماة 2700 طن من أصل خطة وزارة الزراعة المقدرة بـ 65000 طن، وذلك منذ بداية الموسم الحالي وحتى الآن.

وبين مدير المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان المهندس رامي سلوم في تصريح لـ سانا أنه انطلاقاً من عملية خفض تكاليف الإنتاج والاكتفاء بعملية حلج الأقطان في محالج تشرين والعاصي ومحردة يتم تسليم الكميات المحلوجة إلى المؤسسة العامة للصناعات النسيجية، فيما يتم تسليم البذور الناتجة إلى المؤسسة العامة للإكثار البذار والمؤسسة الغذائية.

ولفت سلوم إلى عمل المؤسسة على إعادة تأهيل وصيانة المحالج التي لحقت بها الأضرار جراء الإرهاب، ومنها تأهيل صالتي الحلج في محلج تشرين لوضعهما بالإنتاج ،ومحلجي الأمية والشرق بحلب، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز 90 بالمئة لوضعهما في الاستثمار خلال العام القادم.

وأوضح مدير الشؤون الفنية في المؤسسة المهندس عادل الخطيب أن محلج تشرين هو من أكبر المحالج على مستوى القطر، وتبلغ مساحته 157 هكتاراً، ويتضمن أربع صالات لحلج الأقطان تعرضت للخراب والدمار على يد الإرهاب، وفي عام 2017 تم العمل على إعادة تأهيلها ووضع الصالة الأولى بالخدمة والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 44 ألف طن، وفي العام 2020 تم الانتهاء من تأهيل الصالة الثانية ووضعها بالإنتاج، وذلك بجهود وقدرات الكوادر الفنية والخبرات المحلية بالمؤسسة.

وقال المهندس صلاح عرابي مدير محلج تشرين: إن الطاقة الإنتاجية للمحلج تبلغ 200 ألف طن، وتم العمل على إعادة تأهيلها وصيانة خطوط الإنتاج في الصالتين الأولى والثانية، ووضعهما بالإنتاج والاستمرار بأعمال تأهيل الصالتين الثالثة والرابعة لوضعهما بالخدمة قريباً.

ولفت عرابي إلى أن التسهيلات المقدمة للأخوة الفلاحين لتسليم محصولهم تتم من خلال تنظيم بيانات استلام المحصول مروراً بوزنه على القبان وتوزيعه على ساحات الفرز بهدف تقييم ثمنه والتأكد من خلوه من الشوائب ولونه والأمراض والإصابات الحشرية، وبالتالي إدخاله إلى مستودعات الصالة بهدف تحضيره لمكانات الحلج.

قصي رزوق وبريوان محمد

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