أكثر من مئة سفينة وغواصة روسية تقوم بمهمات في المحيطات العالمية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 100 سفينة وغواصة وسفن دعم تابعة للبحرية الروسية تقوم الآن بمهام مختلفة في أجزاء مختلفة من المحيطات العالمية.

ونقلت وكالة تاس عن القائد العام للبحرية الروسية الأدميرال نيكولاي يفمينوف قوله اليوم: إن “أكثر من 100 سفينة وغواصة وسفن دعم تقوم بالمهام الموكلة إليها في مناطق مختلفة من المحيط العالمي”.

وأطلع يفمينوف قدامى المحاربين على بعض السفن التي يجري بناؤها.

وأكملت مجموعة من سفن أسطول المحيط الهادئ والتي تضمنت طراد صواريخ “فارياغ” وسفينة “الأدميرال تريبوتس” الكبيرة المضادة للغواصات وناقلة “بوريس بوتوما” مهامها في شرق البحر المتوسط مؤخراً.

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