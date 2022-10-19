قوات كييف تضطهد المدنيين في منطقة خاركوف لقبولهم مساعدات روسية

موسكو-سانا

أعلن فيتالي غانتشيف رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمنطقة خاركوف شمال شرق أوكرانيا اليوم أن قوات النظام الأوكراني تضطهد المدنيين في المنطقة الذين قبلوا المساعدات الإنسانية من روسيا.

ونقلت وكالة تاس عن غانتشيف قوله على قناته على التلغرام: “لسوء الحظ نتلقى أخبار مقلقة للغاية، حيث يقوم النازيون الأوكرانيون بقمع أي شخص يتلقى المساعدات.. إنها مساعدات من روسيا مجرد مساعدات إنسانية ليست بغرض أي نشاط فتعاملهم أوكرانيا كمجرمين”.

وأشار غانتشيف إلى أن مكاتب الإدارة العسكرية المدنية كانت مفتوحة في مناطق بيلغورود وفورونيج وكراسنودار ولوغانسك ومهمتهم مساعدة السكان المحليين.

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