توقيع كتب وندوة أدبية ضمن فعاليات اليوم السادس لمعرض الكتاب السوري

دمشق-سانا

تضمنت فعاليات اليوم السادس من معرض الكتاب السوري الذي تستضيفه مكتبة الأسد توقيع عدد من الكتب الأدبية والعلمية، إضافة إلى ندوة أدبية عن السردية الروائية.

ووقعت الدكتورة الناقدة ريما دياب كتابها “استشراف أدب الخيال” من إصدارات اتحاد الكتاب العرب ودار سويد، موضحة لـ سانا أن الكتاب يسلط الضوء بشكل منهجي على تطلعات الخيال العلمي وضرورة الاهتمام به لأنه من مكونات الواقع المتطور الذي يفكر به الأدباء والعلماء، لافتة إلى أن حفلات التوقيع المرافقة للمعرض تؤدي إلى تفعيل الحركة الثقافية ولاسيما الشبابية.

ومن إصدارات الهيئة العامة السورية للكتاب وقعت الباحثة رانيا حداد كتاب “المكتبة السميساطية” الذي أشرف عليه الباحث إياد مرشد، ويسلط الضوء على مكتبة الخانقاه السميساطية التي اختزنت أحداثاً تاريخية كثيرة، وحوت رفوفها مخطوطات نفيسة وفريدة كانت عوناً للدارسين في تحصيلهم العلمي آنذاك، وهي التي أغرت العلماء ليوقفوا كتبهم ومخطوطاتهم.

كما وقع الشاعر رضوان قاسم مجموعته الشعرية “قم واعتذر للبرتقال”، متضمنة نصوصاً اقتصرت على الشعر الموزون الذي يغلب عليه أسلوب الشطرين، إضافة إلى بعض نصوص التفعيلة.

وبين قاسم أن مجموعته الشعرية الصادرة عن دار دلمون تعكس حالات ذاتية تعبر عن حب فلسطين ووجع الاحتلال واضطهاد الشعب الفلسطيني ومعاناته وآلامه بانفعال وجداني صادق.

وتحدثت الندوة الأدبية التي جاءت بعنوان “السردية الروائية بين الواقعية والفضاء المكاني في الرواية العربية” عن الرواية العربية ومكانتها في الساحة الأدبية، بمشاركة الباحثين نذير جعفر والدكتور حسن حميد.

محمد خالد الخضر

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