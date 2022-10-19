تعيين غرانت شابس وزيراً جديداً للداخلية في بريطانيا

لندن-سانا

أعلن مكتب رئاسة الوزراء في بريطانيا تعيين غرانت شابس وزيراً جديداً للداخلية، وذلك في ذروة أزمة ثقة تعانيها رئيسة الوزراء ليز تراس.

ونقلت رويترز عن مكتب رئيسة الوزراء البريطانية قولها في بيان: إن “وزير النقل السابق غرانت شابس عين وزيراً للداخلية ليحل محل سويلا برافرمان التي استقالت في وقت سابق اليوم”.

وتحت ضغط سياسي واقتصادي أقالت تراس الأسبوع الماضي كواسي كوارتنغ من منصب وزير الخزانة وحل بديلاً له جيريمي هانت.

وتتلقى تراس أزمة تلو الأخرى، كان آخرها استقالة برافرمان التي، بالرغم من أنها أعلنت أن السبب الرئيس وراءها هو رسالة إلكترونية، فإنها أكدت أن لديها مخاوف جدية إزاء التزام الحكومة باحترام الالتزامات التي تعهدت بها للناخبين في الانتخابات الأخيرة، وذلك في هجوم مبطن على تراس التي تلقت بالفعل هجمات في مجلس العموم قبل ساعات.

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