مستوطنون يمنعون الفلسطينيين من قطاف الزيتون في جماعين جنوب نابلس

القدس المحتلة-سانا

اعتدى مستوطنون إسرائيليون اليوم على المزارعين الفلسطينيين في بلدة جماعين جنوب نابلس بالضفة الغربية، ومنعوهم من قطاف الزيتون.

وذكرت وكالة وفا أن عدداً من المستوطنين هاجموا المزارعين خلال عملهم، ومنعوهم من قطاف ثمار الزيتون، وأجبروهم على ترك أراضيهم.

إلى ذلك هاجم مستوطنون أراضي الفلسطينيين في منطقة تل الرميدة وسط مدينة الخليل، وسرقوا ممتلكات لهم بينها أنابيب للغاز وعربة.

ومنعت قوات الاحتلال في وقت سابق اليوم المزارعين الفلسطينيين في بلدة دير الغصون شمال مدينة طولكرم بالضفة الغربية من الوصول إلى أراضيهم الواقعة خلف جدار الفصل العنصري من أجل قطف ثمار الزيتون.

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