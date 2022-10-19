محروقات ريف دمشق: استكمال توزيع مازوت التدفئة لمدارس المحافظة

ريف دمشق-سانا

أكدت لجنة المحروقات في محافظة ريف دمشق أنه تم الانتهاء من توزيع كميات المازوت المخصصة للتدفئة في مدارس المحافظة، والبالغة 800 ألف ليتر.

وبينت اللجنة خلال اجتماعها اليوم برئاسة محافظ ريف دمشق صفوان أبو سعدى أن إجمالي العائلات التي حصلت على مازوت التدفئة حتى الآن بلغ 120 ألف عائلة من أصل 700 ألف.

وأشارت إلى أن التوجيه كان بإعطاء الأولوية في التوزيع للمدارس والمناطق الأكثر برودة في المحافظة، معتبرة أن الكميات الموزعة من مازوت التدفئة منذ الأول من الشهر الجاري تعتبر مقبولة، والعمل جار بوتيرة سريعة لاستكمال التوزيع على باقي العائلات.

أبو سعدى وافق خلال الاجتماع على رفع مخصصات الآليات التي تقوم بنقل مادة الغاز المنزلي والصناعي من المازوت حسب تقدير احتياجات كل آلية، وطلب من مديرية الخدمات الفنية تزويد مديرية المحروقات بالعقود الخدمية والإنشائية الموقعة من المحافظة لتقدير نسبة احتياج المشاريع من هذه المادة لتأمين الكميات المطلوبة وتحديد نسبة الإنجاز.

وناقشت اللجنة طلبات المواطنين والصناعيين وتمت معالجة بعضها مباشرة وفق الأنظمة والقوانين.

سفيرة إسماعيل

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