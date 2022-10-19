وفد من جمهورية القرم يزور محافظة طرطوس

طرطوس-سانا

في إطار أعمال الاجتماع الخامس السوري الروسي المشترك لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين، زار وفد من جمهورية القرم في روسيا الاتحادية محافظة طرطوس.

وتم خلال الزيارة توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي طرطوس وسيفاستوبول الحكومية الروسية، كما اطلع الوفد على واقع العمل في مرفأ طرطوس ومديرية الجمارك، وبحث مع المعنيين سير المعاملات الجمركية وتسهيل عمليات التصدير وتذليل العقبات التي تعترض العمل الجمركي.

وبينت نائب رئيس جامعة سيفاستوبول الدكتورة إيرينا أفدييفا في تصريحها للصحفيين أن الاتفاقية المشتركة تتضمن التبادل العلمي في جميع المجالات، وهي شيء أساسي ومتميز للعلاقات السورية الروسية.

ولفت رئيس جامعة طرطوس الدكتور محمد ديوب إلى أن الاتفاقية تسهم في تطوير الجامعة، لأنه يجري العمل حالياً على إحداث قسم للغة الروسية في المعهد العالي للغات، ولكونها تتيح تبادل الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية بين الجامعتين، إضافة إلى إيفاد معيدي جامعة طرطوس إلى الجامعة الروسية على شكل منح علمية.

وخلال زيارة الوفد الروسي إلى غرفة تجارة وصناعة طرطوس بحث آلية تصدير المنتجات، حسب الاحتياجات والطلب في السوق الروسية والعمل على تسريع عجلة التبادل التجاري، وفي مقدمتها المنتجات الزراعية مع التركيز على محصول الحمضيات وزيت الزيتون بشكل خاص، والخضراوات عموماً، وعمليات التوضيب والتجهيز للسلع وطريقة الدفع والتحويلات والقيم المالية لها، مع التأكيد على توفير فرص جديدة أمام التاجر والمنتج السوري للدخول إلى السوق الروسية بقوة، وضرورة تطوير التبادل السلعي، حسب المواصفات المرغوبة لدى المستهلك الروسي، وبما يسهم بدعم الاقتصاد السوري من قبل الفعاليات الاقتصادية.

وأشار نائب مدير البيت التجاري السوري القرمي فلاديمير كورزيكوف إلى استعدادهم لمختلف أنواع التعاون، وإيجاد سبل لبناء جسر تعاون مشترك بين البلدين، معرباً عن سعادته بهذا اللقاء بوجود شباب سوري متحمس لإعادة إعمار بلده.

رئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس مازن حماد اعتبر أن اللقاء من أهم اللقاءات مع الجانب الروسي، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين الجانبين.

كما زار الوفد الروسي مدرسة المتفوقين بالمحافظة، واستقبلهم الطلاب بفقرات غنائية شعرية باللغتين السورية والروسية.

وأشار مدير تربية طرطوس علي شحود إلى أهمية اللغة الروسية كلغة في البرنامج الدراسي، والتأكيد على تعزيز التعاون التربوي بين المؤسسات التربوية في البلدين، لإكساب المدرسين والبرنامج التربوي المعني بتدريس اللغة الروسية خبرات علمية عبر الزيارات وورشات العمل.

وأكدت معاون مدير المعهد التربوي في جامعة سيفاستوبول أولغا ألكساندرافنا أن هدف الزيارة وضع صورة صحيحة عن جامعة سيفاستوبول والعمل على مشاريع مختلفة مع المدارس والطلاب في سورية، وعبرت عن سعادتها بالفقرات والأغاني التي قدمها الطلاب وأثنت عليها.

وقدم الوفد الروسي بعض القرطاسية التدريسية لإدارة المدرسة، وبالمقابل قدم مدير التربية، وإدارة المدرسة كتباً روسية مترجمة إلى اللغة العربية للوفد.

فاطمة حسين وراما ضوا

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc