مسؤول روسي: نظام كييف يستخدم أساليب إرهابية ويجند مرتزقة من آسيا الوسطى

دوشنبه-سانا

أعلن مدير إدارة التحديات والتهديدات الجديدة بوزارة الخارجية الروسية فلاديمير تارابرين أن نظام كييف يستخدم أساليب إرهابية، ويجند مرتزقة من منطقة آسيا الوسطى للقتال إلى جانب قواته.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن تارابرين قوله اليوم خلال مؤتمر في دوشنبه عاصمة طاجيكستان: إن “السفارات الأوكرانية من دون خجل تقوم بتجنيد المرتزقة مع إعطاء الأولوية لأبناء آسيا الوسطى”.

وأوضح أن نظام كييف يستخدم أساليب إرهابية دون أن يخفيها، ومنها مقتل الصحفية الروسية داريا دوغينا والهجوم الإرهابي على جسر القرم واحتجاز الرهائن واستخدام السكان المدنيين كدرع بشري.

ولفت تارابرين إلى أن إمداد أوكرانيا غير المنضبط بالأسلحة يؤدي إلى وقوع ما بين 10 و15 بالمئة منها في أيدي الإرهابيين.

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