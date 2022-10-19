الدكتور خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس: محور المقاومة عصي على الانكسار وروح المقاومة تتجدد اليوم على أرض سورية التي نقول منها للاحتلال إننا سنفشل كل مخططاته ومخططات الولايات المتحدة التي تستهدف القضية الفلسطينية