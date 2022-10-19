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عــاجــل الحية: نطوي أي صفحة مؤثرة في الماضي وأي فعل فردي هو خاطئ لا تُقره قيادة الحركة ونحن متفقون لتجاوز الماضي والذهاب نحو المستقبل

الدكتور خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس: محور المقاومة عصي على الانكسار وروح المقاومة تتجدد اليوم على أرض سورية التي نقول منها للاحتلال إننا سنفشل كل مخططاته ومخططات الولايات المتحدة التي تستهدف القضية الفلسطينية

2022-10-19

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الحية: نطوي أي صفحة مؤثرة في الماضي وأي فعل فردي هو خاطئ لا تُقره قيادة الحركة ونحن متفقون لتجاوز الماضي والذهاب نحو المستقبل

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