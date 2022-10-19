الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: سعداء بعودة العلاقات بين سورية وحركة حماس

دمشق-سانا

قال الدكتور طلال ناجي الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة: إن “سورية قلعة الصمود العزيزة على قلوبنا جميعاً التي قدمت الكثير للشعب الفلسطيني.. ونحن سعداء بعودة العلاقات بينها وبين حركة حماس.”

من جهته قال الدكتور خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس خلال مؤتمر صحفي بدمشق: إن محور المقاومة عصي على الانكسار وروح المقاومة تتجدد اليوم على أرض سورية التي نقول منها للاحتلال إننا سنفشل كل مخططاته ومخططات الولايات المتحدة التي تستهدف القضية الفلسطينية.

وأضاف الحية: نطوي أي صفحة مؤثرة في الماضي وأي فعل فردي هو خاطئ لا تُقره قيادة الحركة ونحن متفقون لتجاوز الماضي والذهاب نحو المستقبل.

يتبع…

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