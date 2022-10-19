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كوريا الديمقراطية: سيئول مستمرة في الاستفزازات العسكرية وإثارة التوتر في شبه الجزيرة الكورية

2022-10-19

بيونغ يانغ-سانا

أعلن متحدث باسم هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري الديمقراطي اليوم أن كوريا الجنوبية قامت باستفزاز عسكري جديد في منطقة الحدود بين البلدين، بعد إطلاقها عشرات القذائف الصاروخية في منطقة الخطوط الأمامية في تشولوون.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الديمقراطية عن المتحدث قوله: “إن الوضع في شبه الجزيرة الكورية يزداد سوءاً بسبب الاستفزازات العسكرية المتكررة التي يقوم بها العدو في منطقة الخطوط الأمامية”.

وأشار المتحدث إلى أن هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري الديمقراطي لاحظت بشكل خاص التحركات الاستفزازية خلال مناورات الحرب المسماة “هوغوك22” التي نفذها العدو ضدنا بطريقة محمومة ومن أجل إرسال تحذير جاد قامت وحدات الجيش الشعبي الكوري الديمقراطي على الجبهتين الشرقية والغربية بإطلاق طلقات تحذيرية باتجاه البحر غرباً وشرقاً الليلة الماضية كإجراء عسكري مضاد قوي .

وشدد المتحدث على ضرورة أن تتوقف سيئول على الفور عن الاستفزازات الطائشة والتحريضية التي تزيد من حدة التوتر العسكري في منطقة الخطوط الأمامية.

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