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منتخب سورية بكرة القدم للشابات يفتتح مشواره ببطولة غرب آسيا بالفوز على نظيره الأردني

2022-10-19

بيروت-سانا

افتتح منتخب سورية بكرة القدم للشابات مشواره ببطولة غرب آسيا لتحت 19 عاماً المقامة في لبنان، بالفوز على نظيره الأردني اليوم بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

سجل أهداف منتخبنا كل من حياة ديوب هدفين في الدقيقتين 19 و66 وتالا نور الدين هدفين بالدقيقتين 23 و71.

وسيلتقي منتخبنا بعد غد مع منتخب لبنان (ب) على أن يختتم مشاركاته يوم الأحد القادم بلقاء منتخب لبنان (أ)، علماً أن نظام البطولة ينص على أن تلعب الفرق مع بعضها من مرحلة واحدة.

وضمت تشكيلة منتخبنا في المباراة اللاعبات رنيم أبو لطيف وميار علوش وشذى عربي وآهين محمد ولاريسا نادر ومي الجاني وسيدرا خيزران وآية محمد وتالا نور الدين وحياة ديوب ورؤى غريب.

هناء صقور

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