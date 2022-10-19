الحية: نطوي أي صفحة مؤثرة في الماضي وأي فعل فردي هو خاطئ لا تُقره قيادة الحركة ونحن متفقون لتجاوز الماضي والذهاب نحو المستقبل

الأربعاء / 19 / 10 / 2022
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
بحث سبل التعاون العلمي المشترك بين جامعة البعث وجامعة شمال القوقاز الروسية
2022-10-19
الاجتماع الخامس السوري الروسي المشترك يستكمل أعماله في ثالث أيامه
2022-10-19
مباحثات سورية بيلاروسية لتعزيز التعاون التربوي والتعليمي
2022-10-19
سورية وروسيا توقعان اتفاقية لترميم قوس النصر في تدمر
2022-10-19
العلاقات السورية المصرية في ندوة على هامش معرض زايد للكتاب
2022-10-19
(معلولا نيكولسكوي.. تهاتف المصائر)… معرض يوثق الأعمال الإرهابية التي طالت معلولا ونيكولسكوي بدار الأسد
2022-10-18
اجتماع لوفدين روسيين مع الأساتذة والطلاب في المركز الثقافي الروسي بدمشق
2022-10-18
محليات
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: سعداء بعودة العلاقات بين سورية وحركة حماس
2022-10-19
التربية تمدد فترة قبول طلبات طلاب الصفين الأول والثاني الثانويين بتغيير فرع الصف نفسه
2022-10-19
أكثر من 100 طالب وطالبة يتقدمون لاختبارات منحة دراسية بجامعة رودن الروسية
2022-10-19
وفد حكومي يزور مدينة معرة النعمان بمحافظة إدلب
2022-10-19
قافلة تجهيزات ومحولات كهربائية إلى السويداء لتحسين واقع الشبكة
2022-10-19
ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في دمشق والمناطق الجنوبية والساحلية
2022-10-19
شعبان: يجب إيصال صوت الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى كل مكان في العالم
2022-10-18
رياضة
منتخب سورية بكرة القدم للشابات يفتتح مشواره ببطولة غرب آسيا بالفوز على نظيره الأردني
2022-10-19
سورية تحرز الميدالية البرونزية في بطولة العالم بكرة السرعة الدائرية
2022-10-19
أتلتيكو مدريد يتعادل مع رايو فاليكانو في الدوري الإسباني
2022-10-19
إشبيلية يتعادل مع فالنسيا في الدوري الإسباني
2022-10-19
بنزيما خامس فرنسي يفوز بالكرة الذهبية
2022-10-17
شفيونتيك تتوج بلقب بطولة سان دييغو للتنس
2022-10-17
ذخيرة الافتتاح في الروي لوبيز.. كتاب رياضي جديد في مكتبة الشطرنج
2022-10-17
اقتصاد
نحو 1.2 مليار ليرة أرباح زيوت حماة خلال 9 أشهر
2022-10-19
فلاحو الحسكة يبدؤون حصاد محصول السمسم
2022-10-19
السورية للتجارة بحمص: تسويق 25 طناً من محصول التفاح
2022-10-19
نحو 2.5 مليار ليرة مبيعات السورية للتجارة بالسويداء خلال 3 أشهر
2022-10-19
نحو 1.7 مليار ليرة إيرادات المصالح العقارية بطرطوس خلال 9 أشهر
2022-10-19
850 مليون ليرة أرباح شركة سكر حمص في تسعة أشهر
2022-10-19
هيئة تنمية وحماية البادية: بدء زراعة نحو 1.1 مليون غرسة رعوية في المحميات
2022-10-19
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الشريط الإخباري
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: سعداء بعودة العلاقات بين سورية وحركة حماس
وفد برلماني روسي يزور مشفى المجتهد ويقدم 4 حواضن ومستلزمات طبية إسعافية
الاجتماع الخامس السوري الروسي المشترك يستكمل أعماله في ثالث أيامه
سورية تحرز الميدالية البرونزية في بطولة العالم بكرة السرعة الدائرية
سورية وروسيا توقعان اتفاقية لترميم قوس النصر في تدمر
قافلة تجهيزات ومحولات كهربائية إلى السويداء لتحسين واقع الشبكة
العلاقات السورية المصرية في ندوة على هامش معرض زايد للكتاب
ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في دمشق والمناطق الجنوبية والساحلية
الرئيس الأسد يهنئ عبد اللطيف جمال رشيد بانتخابه رئيساً لجمهورية العراق
شعبان: يجب إيصال صوت الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى كل مكان في العالم
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الحية: نطوي أي صفحة مؤثرة في الماضي وأي فعل فردي هو خاطئ لا تُقره قيادة الحركة ونحن متفقون لتجاوز الماضي والذهاب نحو المستقبل
الحية: نطوي أي صفحة مؤثرة في الماضي وأي فعل فردي هو خاطئ لا تُقره قيادة الحركة ونحن متفقون لتجاوز الماضي والذهاب نحو المستقبل
2022-10-19
2022-10-19
Zeina
سابق
الدكتور خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس: محور المقاومة عصي على الانكسار وروح المقاومة تتجدد اليوم على أرض سورية التي نقول منها للاحتلال إننا سنفشل كل مخططاته ومخططات الولايات المتحدة التي تستهدف القضية الفلسطينية
انظر ايضاً
الدكتور خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس: محور المقاومة عصي على الانكسار وروح المقاومة تتجدد اليوم على أرض سورية التي نقول منها للاحتلال إننا سنفشل كل مخططاته ومخططات الولايات المتحدة التي تستهدف القضية الفلسطينية
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