مباحثات سورية بيلاروسية لتعزيز التعاون التربوي والتعليمي

مينسك-سانا

بحث وزير التعليم في جمهورية بيلاروس أندريه إيفانتس مع سفير سورية في مينسك محمد العمراني سبل تعزيز التعاون التربوي والتعليمي والصحي بين البلدين الصديقين.

وأشار وزير التعليم البيلاروسي خلال اللقاء إلى علاقات الصداقة طويلة الأمد التي تربط سورية وبيلاروس، مؤكداً نية بلاده تعزيز العلاقات الثنائية ورفعها إلى مستوى أعلى في مختلف المجالات.

وعرض ايفانتس الإمكانيات التي تملكها بيلاروس في المجالات التعليمية والتربوية والصحية، مشدداً على استمرار مبادرتها الإنسانية باستقبال الأطفال السوريين من أبناء وبنات الشهداء في المعسكرات الترفيهية والصحية تجسيداً للعلاقات المتينة وتعزيزاً للتبادل الثقافي والحضاري بين البلدين الصديقين.

ولفت الوزير إيفانتس إلى أن الضغوط والتحديات التي تواجه كلا البلدين في هذه الأوقات الصعبة تفرض عليهما اتخاذ مواقف مشتركة، موضحاً أنه سيقوم بزيارة سورية قريباً تلبية للدعوة الموجهة إليه لبحث التعاون في المجالات التربوية والتعليمية والصحية .

من جهته شدد السفير العمراني على متانة العلاقات بين البلدين رغم التحديات التي تواجههما من ضغوط وعقوبات اقتصادية ومحاولات تدخل خارجي في شؤونهما الداخلية، مؤكداً رغبة سورية في تفعيل التعاون مع بيلاروس في مختلف المجالات بما يعود بالمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين.

وأعرب السفير العمراني عن شكر وتقدير الجانب السوري لاستمرار المبادرة الإنسانية لجمهورية بيلاروس باستضافة الأطفال السوريين الذين عانوا من الحرب الإرهابية على سورية، مشيراً إلى أهمية توقيع بروتوكول التعاون في المجال التربوي وتفعيل بنود اتفاق التعاون في مجال التعليم والدراسات العليا بين البلدين.

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