الاجتماع الخامس السوري الروسي المشترك يستكمل أعماله في ثالث أيامه

دمشق-سانا

بدأت صباح اليوم فعاليات ونشاطات اليوم الثالث للاجتماع الخامس السوري الروسي المشترك لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين في قصر المؤتمرات بدمشق.

ويتخلل الاجتماع إضافة إلى اللقاءات والمباحثات المشتركة استكمال محادثات تمت في اليومين الماضيين تتعلق بالمالية والرقابة المالية والجهاز المركزي والثقافة وتوقيع اتفاقية حول العمل المشترك لترميم قوس النصر في مدينة تدمر الأثرية، وافتتاح معرض (معلولا نيكولسكوي) الذي يضم لوحات رسم عن مصير دير مار تقلا في مدينة معلولا بريف دمشق ودير نيكولو فاسيليسفسكي في جمهورية دونتيسك الشعبية ومعرض صور فوتوغرافية عن الأوابد التاريخية الروسية القديمة والمسجلة على قائمة التراث العالمي ونقوش قديمة توضيحية للكتب وبطاقات بريدية من المجموعة الإلكترونية للمكتبة الرئاسية الروسية.

وكانت اجتماعات يوم أمس أثمرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات في مجال التعليم والبحث العلمي وتبادل الخبرات الأكاديمية بين سورية وروسيا إضافة إلى مواضيع تتعلق بالثقافة والسينما والاقتصاد والتجارة والمالية والجمارك والرقابة المالية.

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