روسيا تدعو الدول الغربية إلى كشف أهدافها من تطوير مواد كيميائية سامة

نيويورك-سانا

دعت وزارة الخارجية الروسية الدول الغربية للإفصاح عن الهدف من قيام بعض دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي بتطوير أنواع جديدة من المواد الكيميائية السامة.

ونقل موقع روسيا اليوم عن نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية كونستانتين فورونتسوف قوله في اجتماع للجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة “إن روسيا اقترحت أن تدرج في قوائم المراقبة الخاصة باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية جميع المواد الكيميائية التي وفقاً لنتائج البحث في المختبرات الغربية حصلت على اسم نوفيتشكي”، مشيراً إلى أن ذلك لم يتم بسبب موقف الدول الغربية.

وأضاف فورونتسوف إن روسيا ستعقد اجتماعاً تشاورياً بموجب اتفاقية الأسلحة البيولوجية والكيميائية لمناقشة أنشطة الولايات المتحدة في المختبرات العسكرية والبيولوجية في أوكرانيا موضحاً أنه “لم نتلق تفسيرات شاملة يمكن أن تهدئ تماماً أي شكوك بشأن هذه الأنشطة وبالتالي تقويم الوضع الذي دفع الجانب الروسي إلى عقد اجتماع تشاوري بموجب المادة 5 من اتفاقية الأسلحة البيولوجية والكيميائية”.

وقدمت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في عدة مناسبات أدلة على استخدام الولايات المتحدة للمرافق البيولوجية في أوكرانيا لغرض إجراء تجارب على عوامل مختلفة.

وفي أيلول الماضي قدمت وزارة الدفاع الروسية في جنيف أدلة على النشاط العسكري البيولوجي الأمريكي في المختبرات المقامة على الأراضي الأوكرانية.

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