تراجع أسعار الذهب

لندن-سانا

تراجعت أسعار الذهب اليوم مع صعود الدولار والرفع المتوقع لأسعار الفائدة في حين ضغط التزام البنك المركزي الأمريكي بتشديد سياسته النقدية أيضاً على جاذبية المعدن الثمين الذي لا يدر عائداً.

وذكرت رويترز أن سعر الذهب انخفض في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1650.02 دولاراً للأوقية في حين استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1654.80 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 18.70 دولاراً للأوقية في حين استقر البلاتين عند 907.38 دولارات وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2022.13 دولاراً.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc