براغ-سانا

أكد رئيس الحكومة التشيكية الأسبق ييرجي باروبيك أن الولايات المتحدة لا تريد إنهاء الحرب في أوكرانيا لأنها المستفيد الأكبر منها.

وأضاف باروبيك في حديث لموقع أوراق برلمانية الإلكتروني التشيكي إنه “لو أن الولايات المتحدة هي التي تتكبد الخسائر في أوكرانيا كما حصل خلال حرب فيتنام أو حرب أفغانستان لنظر الرأي العام الأمريكي إلى ما يجري في هذا البلد بشكل مختلف”.

بدوره رأى عضو البرلمان السلوفاكي لوبوش بلاها أنه لولا القوى الغربية لكان السلام قد حل في أوكرانيا منذ فترة، مشيراً إلى أن معاهدة السلام كانت جاهزة عملياً في نيسان الماضي غير أن الغرب منع أوكرانيا من القبول بها.

وأكد أن “الأوكرانيين الذين يموتون في هذه الحرب هم عملياً ضحايا الغرب وضحايا النظام الدمية الذي يتحكم بأوكرانيا برئاسة فلاديمير زيلينسكي”.

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